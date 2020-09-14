LG, yeni akıllı telefonu LG WING'in tanıtımını yaptı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), akıllı telefonu LG WING'i tanıttı.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirketin ilk explorer project cihazı LG WING'in tanıtımı Seul genel merkezinden dünya çapında canlı olarak yayınlanan lansmanla yapıldı.

Cihaz, Explorer Projesi'nin mobil endüstriyi genişletme misyonu çerçevesinde, henüz keşfedilmemiş kullanılabilirlik kavramlarını keşfetme amacını somutlaştırıyor.

Verilen bilgiye göre LG WING, piyasadaki diğer akıllı telefonlardan tamamen farklı olarak konumlanırken, kullanıcılar, genişletilmiş ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarmak için her zaman Temel Mod ile Döndürme Modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Döndürme modunda, telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor.

Böylelikle, yeni kullanım şekli ve keşfedilecek yeni olasılıkların kilidini açan 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

Bu modda, tek bir uygulama her iki ekrana da genişletilebiliyor veya her ekranda bir tane olmak üzere iki uygulama aynı anda görüntülenebiliyor.