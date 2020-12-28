LG'den buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - LG, en sevdikleri giysileriyle ilgili hikayelerini paylaşan kullanıcılara AIDD teknolojili LG buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, her giysinin bir anısı olduğundan yola çıkan şirketin "LG En Sevdiğinin Hikayesini Paylaş" kampanyası, 30 Ocak 2021'de sona erecek.

Kampanya kapsamında, @lgturkiye hesabını takip ederek ilgili kampanya paylaşımının altına 3 arkadaşını etiketledikten sonra, en önem verdiği kıyafetin hikayesini bir video veya fotoğrafla kendi sayfasında #LGensevdiğim ve #LGAIDD etiketleriyle paylaşan katılımcılar, AIDD teknolojili LG buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı yakalaycak.

3 katılımcıya LG PK3 Bluetooth speaker, 20 katılımcıya ise 2'li Omo sıvı deterjan paketi hediye edilecek.

LG, en sevilen kıyafetlerin bir ömür boyu ilk günkü gibi saklanması için AIDD teknolojisini üretti. Yapay zeka teknolojisine sahip LG LG AIDD çamaşır makineleri, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek bu çamaşırlara uygun programı kendi belirliyor.