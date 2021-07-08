LG’den ekran başında uzun zaman geçirenlere özel monitör

İSTANBUL (AA) - LG'nin tasarladığı monitörler, net bir görüntü sunmasının yanı sıra, uzun süre çalışanların sağlığını da koruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı meslek gruplarında çalışanlar, işleri gereği çok uzun saatlerini monitör başında geçirmek zorunda kalıyor. Bu zorunlu durum kendilerine baş, boyun, omuz ve sırt ağrısı, göz yorgunluğu ve omurga ve duruş bozuklukları olarak geri dönüyor. Bugüne kadar meslek hastalığı olarak nitelendirilen bu durumun önüne geçmek aslında bir monitör değişimi kadar kolay oluyor. LG Electronics (LG), uzun süre ekran başında kalmak zorunda olan profesyonellere yönelik olarak geliştirdiği 4K Ergonomik monitörleri ile bu tür zorlukların üstesinden geliyor.

LG Ergo monitörleri, her yöne kolayca hareket ettirebilme özelliği ile profesyonellerin sağlık ve konforunu korumaya yardımcı oluyor. Çalışanlar monitörleri istedikleri açıya ve kendi vücut durumlarına göre ayarlayabiliyor, böylelikle duruş, çalışma tarzı ve konforlarına uygun en iyi pozisyonu bulabiliyorlar. Monitörlerde yer alan ve göz hizasına göre tasarım mantığından yola çıkarak oluşturulan Ergo stand, esneklik dışında ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün hale getiriyor. LG’nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanıyor ve yüksek ayarlanabilirlik düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı oluyor. Böylelikle profesyoneller bir yandan görülmemiş bir konfora sahip oluyorlar, diğer yandan verimlilik ve üretkenlikleri artıyor.

3840x2160 UHD 4K IPS/VESA Ekran HDR400 ve sRGB yüzde 99 ile sıra dışı bir görüntü kalitesi sunan LG UltraFine Monitörler (model 27UN880-B) 27 inç 4K IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi sunuyor. 27UN880'in kompakt tasarımı ayrıca, masaüstünde çok az yer kaplıyor ve kolay kurulum olanağı sağlıyor. Kullanıcıların dağınıklıktan uzak bir ortamda çalışmasını sağlayan 27UN880-B'nin USB-C Tek Kablo çözümü; net 4K ekrana, tek bir kablo ile laptop şarj gücüne (60W'a kadar) ve veri transferine olanak tanıyor.

