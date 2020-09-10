LG'den Mikro LED ile ekran teknolojisinde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG) yeni Mikro LED ekran çözümü LG MAGNIT, tescilli Black Coating görüntüleme teknolojisiyle ve akıllı blok montaj tasarımı ile iyi bir görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunuyor.

LG açıklamasına göre, ekran teknolojisinde önemli bir adım olan Mikro LED, doğrudan alt tabaka kartına uygulanan boyutta sadece bir mikrometre ölçeğinde kendinden yayılan pikseller içeriyor.

LG'nin ekranların önüne uygulanan yeni Black Coating teknolojisi, kontrastı ve renk doğruluğunu iyileştirmek ve küçük LED pikselleri nemden, tozdan ve dış etkilerden korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. Parlama ve parmak izi önleyici LG Black Coating, ayrıca dikkat dağıtıcı yansımaları en aza indiriyor.

LG MAGNIT, 163 inç 4K çözünürlüğü ile öne çıkıyor. Ekran, sezgisel gezinme özellikleri, ön ayarlar dahil birçok kullanışlı işlevin kontrolünü sağlayan webOS akıllı Signage platformunu da sunuyor. LG MAGNIT, içeriği ve kaynağı akıllıca analiz eden, görsel çıktıyı gerçek zamanlı ve otomatik olarak optimize eden yapay zeka destekli α (Alpha) görüntü işlemcisi ile de güçlendirildi.