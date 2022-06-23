LG'den Türkiye’de 10 yeni LG Brandshop mağazası

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), aynı hafta 8’i İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 10 yeni LG Brandshop’u hizmete sunuyor.

LG açıklamasına göre, şirket, üstün teknolojisini ve en yeni ürünlerini teknoloji tutkunlarına daha fazla noktada sunabilmek için mağaza sayısını artırıyor.

2019’dan bu yana sürdürdüğü mağazalaşma çalışmalarına bu yıl da devam eden LG, 8’i İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 10 yeni mağazası ile LG ailesini genişletmeye devam ediyor.

Hafta başında açılışı gerçekleştirilen Denizli Aquamall AVM ve Ankara Gordion AVM mağazalarının yanı sıra, İstanbul’da yeni açılan LG Brandshop mağazaları, Vadi İstanbul, Flyinn, Maltepe Pizza, Forum İstanbul, Marmara Park, City’s İstanbul İçerenköy ve İstanbul Optimum AVM gibi İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinde yer alıyor.

LG’nin geleneksel kanal satış ortakları da markanın Türkiye’ye yaptığı bu yatırımdan duydukları memnuniyetlerini, iş birliğinde açtıkları mağaza açılışlarıyla dile getirmeye devam ediyor.

22 Haziran tarihinde açılışı gerçekleşen LG Brandshop Enka Flyinn AVM mağazası dışında, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’nin yatırımcısı olduğu LG Brandshop Simport, Vadi İstanbul, Maltepe Piazza, Marmara Park ve Forum İstanbul alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar 23 Haziran’da, Trada ortaklığı ile City’s İstanbul İçerenköy, İstanbul Optimum alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar ise 24 Haziran’da açılışlarıyla hizmete başlayacak.

Açılışa özel fırsatlar ve özel indirimlerle LG’nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri, LG teknolojisine sahip olmak isteyenlere ayrıcalıklı olarak sunulmuş olacak.

Vadi İstanbul LG Brandshop başta olmak üzere tüm yeni Brandshop’larda LG’nin en yeni ve üstün teknolojiye sahip ürünleri sergilenecek. Özel indirimler ve fırsatlarla beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemleri, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri, uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalar, kişisel asistan görevi gören TV’ler gibi yeni nesil teknolojileri edinmek mümkün olacak.

- "Türkiye gibi hedef pazarlarımızdan birinde ürünlerimizin erişilebilirliğini artırmak bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grubu Satış Başkanı Bülent Bülbül, LG olarak Türkiye pazarını çok önemsediklerini ve burada önemli yatırımlar yaparak büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Bülbül, "Türkiye’nin her bölgesinde pek çok noktada açılan brandshoplarımız ile LG teknolojisini müşterilerimizle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm dünyada bizim gücümüzü ve tercih edilirliğimizi belirleyen yenilikçi teknolojimiz ve ürünlerimizin eşsiz tasarımları ile fark yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bu yıl gerçekleştirdikleri önemli yatırımlarla büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Bülbül, yeni açılan mağazaların da bu büyümenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bülbül, perakende mağazacılığının aynı sıra LG Brandshop’larla da tüketicilere doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Türkiye gibi hedef pazarlarımızdan birinde ürünlerimizin erişilebilirliğini artırmak bizim için çok önemli. Açılan her yeni Brandshop ile LG ailesini büyütmeye devam ederken, daha fazla tüketiciye ulaşabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

