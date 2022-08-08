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LG'den üçlü yukarı ateşlemeli LG Soundbar S95QR

08.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG'den üçlü yukarı ateşlemeli LG Soundbar S95QR

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), müzik tutkunlarını üçlü yukarı ateşleyen kanalları ile tanıştırıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, pazarın ilk üçlü yukarı ateşlemeli soundbarı LG Soundbar S95QR, ses netliği ve daha geniş bir ses alanı ile incelikli bir deneyim sunuyor. Kullanıcılara da yaşadıkları en sürükleyici ses deneyiminin keyfini çıkarmak kalıyor.

LG Soundbar S95QR ile gerçek anlamda büyüleyici çevreleyici ses, dinleyicilerin etrafını sarıyor. 6 kanallı 3 yönlü arka hoparlör kiti, 135 derece kapsayan ses ile daha geniş bir ses alanı sunuyor. Böylece yaşam alanına daha özgürce yerleştirebiliyor ve ev sineması deneyimini mükemmelleştiriyor. Kullanıcılar, geliştirilmiş yeni kablosuz subwoofer ile sevdikleri şarkılarda ve filmlerde daha güçlü ve daha derin basları hissedebiliyor.

Yeni kablosuz subwoofer ve daha büyük yerleşik woofer, yüksek ses seviyesi, ses basıncı ve daha uzun bir mesafeye iletilen bas kalitesi ile alçak notaların kolaylıkla aktarılmasını sağlıyor. 9.1.5 kanallı ses, 810W ses gücü, üçlü yukarı ateşlemeli kanallar, üç yönden ateşlemeli arka hoparlörler ve bir subwoofer ile LG Soundbar S95QR; net ve etkileyici sese sahip, eksiksiz, geliştirilmiş ve çevreleyici bir ses deneyimi sunuyor.

- Sinema kalitesinde ses

LG'nin yüksek çözünürlüklü ses alanında lider olan Meridian Audio ile kurduğu ortaklık, müzik ve film keyfini daha da özel kılan çözümler ortaya koyuyor. Aynı zamanda sinema salonlarının vazgeçilmezi olan Dolby Atmos ve Imax Enhanced ses efektlerini sunan LG Soundbar, kullanıcılara evde sinema keyfini "üstün" ses performansı ile deneyimletiyor. Yüksek Çözünürlüklü Ses Teknolojisi sayesinde daha hassas sese ve daha keyifli dinleme deneyimine katkıda bulunan 96 kHz örnekleme hızı ve 24 bit derinlik sunuyor. LG Soundbar S95QR sahipleri, Yüksek Çözünürlüklü Ses teknolojisi sayesinde müziği sanatçıların amaçladığı şekilde dinleyerek kristal netliğinde hassasiyet elde ediyor.

Doğal ve gerçekçi ses sunan AI Room Kalibrasyonu, kullanılan mekanı analiz etmek için dahili bir mikrofon ve uzamsal farkındalık teknolojisi kullanıyor.

LG Soundbar S95QR, kullanıcıların tümüyle kusursuz bir TV ve ses deneyimi yaşayabilmesi için HDR ve Dolby Vision da dahil olmak üzere 4K içerik sunuyor. Dinamik oyunlar için kare hızı değişikliklerine uyum sağlayan ve görüntü yırtılmasını azaltan Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve Otomatik Düşük Gecikme Modu'nu (ALLM) destekliyor.

LG Soundbar, LG TV performansını sorunsuz bir şekilde geliştirerek uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede en iyi ses deneyimini yaratıyor. LG TV'lerle mükemmel uyum sağlayan LG Soundbar'da, içerikleri analiz ederek sesleri daha net ve daha iyi sunmak için LG TV'nin ses işlemcisini kullanan TV Ses Modu Paylaşım özelliği bulunuyor.

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