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LG'den yaz aylarında evde teknoloji kullanımına ilişkin öneriler

05.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG'den yaz aylarında evde teknoloji kullanımına ilişkin öneriler

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, yaz aylarını rahat ve konforlu geçirebilmek için teknolojik cihazların kullanımına dair ipuçlarını paylaştı.

LG'den yapılan açıklamada, klimaları gece boyunca çalışır durumda tutmak yerine LG ThinQ uygulamasının akıllı enerji izleme özelliğiyle enerji tüketiminin kontrol altında tutulabileceği bildirildi.

Yaz aylarında çamaşır yıkama sayısının arttığı belirtilen açıklamada, doğru cihazlarla yıkamaya daha az vakit ayrılabileceği, LG'nin AIDD teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin kumaşın ağırlığını ve yumuşaklığını ölçtükten sonra en iyi döngüyü otomatik olarak belirleyerek zamandan ve emekten tasarruf edilmesine yardımcı olduğu anlatıldı.

Açıklamada, buz yapma ve dondurma fonksiyonlarını artıran ekspres dondurucu özelliği sayesinde buzdolaplarında soğuk ve buzlu içeceklerin muhafaza edildiği kaydedilerek, hem buzdolabı panelinde hem de LG ThinQ uygulamasında bulunan bu özelliğin uzaktan da etkinleştirilebildiği aktarıldı. LG klimalar için kullanılan akıllı enerji izleme özelliğinin buzdolabı için de kullanılabildiği belirtildi.

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