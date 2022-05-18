LG'den yeni hoparlör

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG) yeni hoparlörü XBOOM 360, çok yönlü olması, yüksek ses kalitesi ve iyileştirilmiş tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için iyi bir seçenek oluşturuyor. ​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin kullanıcıların ses deneyimini değiştiren yeni LG XBOOM 360 hoparlörü (model RP4), çarpıcı bir ses mühendisliği ürünü olarak sunuluyor. Konik-silindirik bir tasarıma sahip ürün, nerede durursa dursun, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor. Hoparlörün bu formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor.

LG XBOOM 360'ın çekici konik silindirik şekli sadece göze hoş gözükmekle kalmıyor, aynı zamanda hoparlörün distorsiyonsuz reflektör yapısına uyum sağlama işlevini de yerine getiriyor. Birden fazla sürücüye sahip standart hoparlörler, sesi sınırlı bir alan içinde dağıtıyor. Bu parametrelerin dışında kalan ses, eşit olmayan basınç nedeniyle bozulabiliyor. Bu da sesi tam olarak alabilmek için dinleyicinin bir noktada durması gerektiği anlamına geliyor. LG'nin bu sorunları gidermek için uyguladığı yeni patentli optimal reflektör yapısı teknolojisi, sesin alan içinde her yöne daha uzağa dağılmasını sağlıyor. Yani kullanıcıların artık müzik dinlemek için doğru noktayı bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor. XBOOM 360, ister içeride ister dışarıda olsun, dinleyicileri zengin, ayrıntılı sesle sararak her müzik türüne üç boyutlu bir canlılık duygusu getiriyor.

XBOOM 360'ın birinci sınıf ses ünitelerine sahip güzel dış yüzeyinin altında, titanyumdan yapılmış tweeter doğru tonda tizler yayarken, cam elyaftan yapılmış woofer ise yoğun ve dinamik baslar oluşturarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Tweeter'ın titanyum diyaframı, yüksek frekans aralığında üstün performans ve doğru çoğaltma için doğrusal bir frekans oluşturuyor. Ayrıca, hoparlörün dayanıklı cam elyaf woofer'ı, net, doğal bir orta aralık tepkisi ile dinamik bas üretiyor. LG XBOOM 360, güçlü sürücüleri ve güçlü 120 W çıkış kombinasyonu sayesinde herhangi bir odayı veya alanı mükemmel bir müzik dinleme alanına dönüştürüyor.

LG'nin yeni kablosuz hoparlörü, günümüz tüketicilerinin talep ettiği çok yönlülük ve çok duyusal deneyimi sağlamak üzere tasarlandı. LG XBOOM 360, üç farklı ön ayarlı (Ortam, Doğa ve Parti) 360 derecelik ortam aydınlatmasının yanı sıra XBOOM uygulaması ile birlikte kullanıldığında 16,8 milyon renk arasından özelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ile ses efektleri sayesinde her durum için doğru atmosferi yaratabiliyor. Uygulamada, çok sayıda parçanın karıştırılmasına ve ses efektlerine izin veren, kalabalıkları memnun edecek DJ Effect özelliği de bulunuyor. Hoparlör, tek bir şarjla 10 saat dinleme keyfi sunuyor. Ürün, kolayca taşınabilmesi için yerleşik bir metal kola ve her ortama anında sıcaklık ve stil getiren şık, dayanıklı bir kumaş kaplamaya ve bordo renge sahip bulunuyor.

XBOOM 360, LG'nin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Kısmen geri dönüştürülmüş plastikten ve diğer tüketim sonrası malzemelerden üretilen eko-bilinçli speaker, İsviçre'deki SGS Societe Generale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün sertifikası, Underwriters Laboratories'den Çevresel İddia Doğrulaması ve Control Union Sertifikalarından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standart onayı almış durumda bulunuyor.

