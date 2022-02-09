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LG'den yükseltilebilir cihazlar

09.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sizin İçin Gelişen Cihazlar" konsepti altında sunlan LG yükseltilebilir cihazlar, sahiplerinin kullanım alışkanlıklarına dayalı olarak geliştirilen yeni özelliklerle kendini yeni sunulan modele yükseltebiliyor - LG, bu yıl toplamda 20 yükseltilebilir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG), bir üst modele yükseltilebilen ürünleri, cihazların kullanım ömrünü uzatıyor, yeni kullanım alanları sunarken kullanıcıların trendleri takip etmesine imkan tanıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, "Sizin İçin Gelişen Cihazlar" konsepti altında sunulan LG yükseltilebilir cihazlar, sahiplerinin kullanım alışkanlıklarına dayalı olarak geliştirilen yeni özelliklerle kendini yeni sunulan modele yükseltebiliyor, böylece sürdürülebilir teknolojiye yeni bir boyut kazandırıyor.

Şirket, "yükseltilebilirlik" kavramını "yeni yazılım, yeni donanım veya her ikisi aracılığıyla mevcut bir cihaza yeni bir işlev veya kolaylık ekleme yeteneği" olarak tanımlıyor. Örneğin, bu serideki LG PuriCare sahipleri, evlerinde bir evcil hayvana yer açmak istediklerinde cihazlarına evcil hayvan tüyünü havadan etkili bir şekilde filtreleyen Pet Care Filter takarak yükseltme yapabiliyor, hava temizleyicilerinin performanslarını iyileştirebiliyor. Yükseltilebilir LG kurutucular, daha sonra LG ThinQ uygulamasındaki Yükseltme Merkezi'nden indirilebilen yeni aksesuarlar ve yazılımlarla farklı iklimlere ve kumaşlara dayanacak şekilde geliştirilebiliyor.

"Yükseltilebilirlik" kavramına tüketiciler açısından bakıldığında ise bu tanım; "bir LG cihazının, ürünün kullanım ömrü boyunca değişen trendlere ve kullanım kalıplarına ayak uydurmasını sağlayarak kullanışlılığını artırması" anlamına geliyor. LG, bu yıl toplamda 20 yükseltilebilir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu serideki modellerin hangilerinin Türkiye'de satışı olacağı ise merakla bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Yükseltilebilirlik, pahalı cihazların planlı eskime göz önünde bulundurularak tasarlandığı fikrine meydan okuyor. Tüketicilerin, ürünü eve ilk getirdiklerinde değil, LG cihazının tüm kullanım ömrü boyunca yeni bir çamaşır makinesi veya buzdolabı alma hissini yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler, bu yıl içinde belirli ülkelerde satışa sunulacak LG'nin ilk yükseltilebilir çamaşır ve kurutma makinesini deneyimleyebilecek.

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