LG’nin 97 inç OLED evo modeli satış hazırlığında

İSTANBUL (AA) - LG, en yeni görüntü teknolojilerinden yararlanan büyük ekran TV’lerin geniş ürün yelpazesi ile Premium TV pazarındaki lider konumunu sağlamlaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), dünyanın en büyük OLED TV'si olan Galeri Tasarımı LG OLED evo 97G2 modelinin yakında küresel pazarlarda satışa sunulacağını duyurdu. Önemli pazarlar için piyasa çıkış tarihleri gelecek haftalarda paylaşılacak.

97G2, büyük ölçülerde sürükleyici görüntüleme deneyimi sunmak için LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisinden yararlanan, hayranlık uyandıran 97 inç’lik bir ekrana sahip. Şimdiye kadarki en büyük ekran boyutunun gelmesiyle, LG’nin 2022 OLED TV serisi artık 42, 48, 55, 65, 77, 83, 88 ve 97 inç seçenekleriyle pazarda ayrışıyor.

Dokuz yıldır küresel premium TV pazarının lideri olan LG OLED, dünya çapında milyonlarca tüketicinin tercihi haline geldi. OLED TV'ler, kusursuz siyahlar, inanılmaz doğallıktaki renkler ve sonsuz kontrast oluşturmak için birbirinden bağımsız açılıp kapatılabilen, kendinden aydınlatmalı pikseller kullanıyor. Arka aydınlatma gerektirmeyen OLED, esnek ve kıvrılabilir TV'ler gibi benzeri görülmemiş bir form oluşturulmasına olanak tanıyor.

LG, IFA 2022'de, unutulmaz seyir deneyimleri yaşamak için tasarlanmış, her geçen gün sayısı artan üstün, ultra geniş ekran boyutlarını içeren, geliştirilmiş premium TV serisinin bir parçası olan yepyeni modeli, 97G2'yi tanıtacak. Şirket ayrıca, IFA standındaki göz alıcı OLED, Micro LED ve QNED TV serilerinden modeller ile en son ekran teknolojilerini sergileyecek.

Bir pazar araştırması raporuna göre, OLED TV'ler bu yıl Avrupa premium TV pazarının yüzde 55'ini ve 2023 yılına gelindiğinde de yüzde 66'sını oluşturacak.

Rapor ayrıca, 2022'de dünya çapında 70 inçin üzerindeki TV sevkiyatının yaklaşık 14,9 milyon adet olacağını, bir sonraki yıl ise yaklaşık 17,1 milyona yükseleceğini öngörüyor. LG, ultra geniş ekranlı OLED TV'lerden oluşan ve giderek büyüyen ürün portföyüyle, Avrupa'da ve dünya çapında premium TV pazarındaki hakimiyetini sürdürüyor.

LG'nin IFA’daki yıldızlarından biri olan 97 inç Galeri Tasarımı LG OLED evo ekranı, gerçeğe yakın görüntüler ve sürükleyici, sinematik bir seyir deneyimi sunmak için şirketin OLED evo teknolojisini, 5.Nesil α9 Yapay Zekâ İşlemcisini ve gelişmiş görüntü algoritmalarını kullanıyor. 97 inç G2 serisi aynı zamanda LG'nin duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımını da bünyesinde barındırırken en lüks ev sinemasının kalitesini yükseltecek kusursuz, entegre bir görünüm sunuyor.

LG'nin IFA'daki çarpıcı 8K TV serisinin başında 88 inç LG SIGNATURE OLED 8K (88Z2 modeli) ve 86 inç QNED TV (86QNED99 modeli) geliyor. Her iki ultra büyük model de her türden içeriği daha sürükleyici hale getirmek için şaşırtıcı boyutlarını, 8K (7.680 x 4.320) çözünürlüğün üstün keskinliğini ve LG'nin en yeni ekran teknolojilerini bir araya getiriyor.

88Z2, 33 milyonun üzerinde kendinden aydınlatmalı OLED pikseli ile derin, koyu siyahlar, sonsuz kontrast ve geniş bir izleme açısından bile gerçekliğini koruyan canlı renklerle birlikte inanılmaz bir ayrıntı düzeyi sunuyor. Bu arada 8K 86QNED99, etkileyici 86 inç ekranında keskin, canlı görüntüler sunmak için LG'nin Quantum Dot NanoCell ve Precision Dimming teknolojilerini kullanıyor.

Açıklamaya göre ayrıca Berlin'de LG'nin çok büyük 136 inç 4K Micro LED'i (3.840 x 2.160) de sergileniyor. Bu yenilikçi ev eğlence çözümü, mikrometre boyutunda modüler bir tasarımla muhteşem bir ölçüde birinci sınıf görüntü kalitesi sunuyor.

IFA 2022'nin (2-6 Eylül) ziyaretçileri, Messe Berlin'deki Hall 18'deki standında dünyanın ilk 97 inç OLED TV'si de dahil olmak üzere LG'nin en yeni ve üstün TV'lerinin tümünü inceleyebiliyor.

