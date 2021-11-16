YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LG'nin Ankara'daki 13. LG Brandshop'u Acity AVM'de açıldı

LG'nin Ankara'daki 13. LG Brandshop'u Acity AVM'de açıldı

16.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG'nin Ankara'daki 13. LG Brandshop'u Acity AVM'de açıldı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, Ankara’nın 13. LG Brandshop'unu Acity AVM’de açtı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 95 metrekare büyüklüğündeki LG Brandshop Soyer'de, yeni nesil teknolojiler gözler önüne seriliyor.

LG'nin son teknoloji ürünlerine sahip olmak isteyen ziyaretçileri bekleyen Acity AVM'deki LG Brandshop Soyer'de, LG markalı ileri teknoloji ürünü beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler, LG Brand Shop ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran, kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayan tüm teknolojiler, haftanın 7 günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Acity AVM’deki LG Brandshop Soyer’de görülebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyorMobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Kasım Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.