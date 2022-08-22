LG'nin "eko-bilinçli" alttan donduruculu buzdolabı, IFA 2022'de tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), Avrupa pazarı için ürettiği en son model alttan donduruculu buzdolabını IFA 2022'de tanıtacak.

LG açıklamasına göre, yeni model, LG'nin enerji tasarruflu Inverter Linear Kompresör'ü, geliştirilmiş iç bölmesi ve şirketin LinearCooling ve DoorCooling+ gibi son "tazelik" teknolojileri ile daha sürdürülebilir bir mutfak sunuyor.

LG'nin alttan donduruculu buzdolabı, Avrupa Komisyonu'nun katı enerji standartları sistemi kapsamında mümkün olan en yüksek derece olan A enerji derecesine sahip. Şirket, A derecesini kazanmak için, buzdolabının kondansatörünün ve ısı eşanjörünün yapısını iyileştirirken soğuk havanın buzdolabının her yerine daha verimli ve eşit bir şekilde iletilmesini sağlamak için hava akışı yolunu geliştirdi.

LG'nin yeni buzdolabı ayrıca yüksek verimliliğe sahip ve son derece dayanıklı Inverter Linear Kompresör kullanıyor. Şirketin dikkat çekici kompresörü sayesinde, alttan donduruculu, A enerji sınıfına sahip diğer LG buzdolabı modelleri ile karşılaştırıldığında yıllık enerji tüketiminde yüzde 10 azalma sağlayarak tüketicilerin evdeki enerji ayak izlerini düşürmelerine ve elektrik faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Ek olarak, yüksek performanslı yeni model, LG'nin tazeliği artıran LinearCooling ve DoorCooling+ teknolojilerini de sunuyor. LinearCooling, sıcaklık değişimlerini azaltarak gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. DoorCooling+ ise soğuk havayı buzdolabı bölmesinin üst kısmından kapı sepetleri gibi ulaşılması zor alanlara iletiyor.

Yeni alttan donduruculu buzdolabı, uygun bir kullanıcı deneyimi için, akıllı telefonlardan LG ThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor ve izlenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar istedikleri yerden ayarları yöneterek çalışma durumunu kontrol ediyor.

Buzdolabının 2 kademeli katlanır rafı ve içecek rafı kullanımda daha fazla kolaylık sağlıyor. 2 kademeli katlanır raf gerektiğinde daha büyük eşyaları yerleştirmek için katlanabilirken içecek rafı ise aynı anda beş şişe alabiliyor. Ayrıca yeni model, LG'nin Metal Fresh kaplamasının içeride kullanılması ile tarzını üst seviyeye çıkartıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Lyu Jae-cheol, yeni alttan donduruculu buzdolabının gıdaları alındığı günkü gibi taze tutmak için LG'nin en son teknolojilerinden yararlandığını, üstün enerji verimliliği ve birçok kullanıcı dostu özellik sunduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak ve daha iyi bir mutfak deneyimi sağlamak için tasarlanan yeni buzdolabımız, Avrupa pazarının talep ettiği performansı, rahatlığı ve stili sunuyor." ifadesini kullandı.

LG'nin 2-6 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2022'deki standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, daha iyi bir yaşam için birçok yeniliğin yanı sıra mat siyah kaplamalı çarpıcı alttan donduruculu buzdolabını da inceleme fırsatına sahip olacaklar.

