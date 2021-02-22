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LG’nin kablosuz kulaklık serisi Tone Free, mart ayında Türkiye'de

22.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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LG’nin kablosuz kulaklık serisi Tone Free, mart ayında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) Tone Free kablosuz kulaklık serisi, mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre LG, yeni kanal tipi tasarımıyla kulak içine rahatlıkla oturması, ortam sesi modu ve kulaklıklardaki bakterileri şarj ettikçe ortadan kaldıran UVnano şarj kutusu ile Meridian teknolojisinin üstün ses kalitesi ve daha uzun süre dinleme keyfiyle özel ses deneyimi sağlamak için Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip LG Tone Free kablosuz kulaklıkları FN4, FN6 ve FN7 modelleri, mart ayı itibarıyla siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunacak.

LG Tone Free serisi, Dijital Sinyal İşleme (DSP) tarafından desteklenen ve ekstra bir boyut olan Headphone Spatial Processing (HSP) olarak adlandırılan kulaklık mekansal işleme teknolojisine sahip. HSP, kullanıcılara gerçekçi bir ses deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıları tamamen içine çeken net vokaller de sunuyor.

- Hijyenik kulaklıklar

LG Tone Free FN6 ve FN7, LG’nin yenilikçi UVnano şarj kutusunu da içeriyor. Ultraviyole ışık kullanılan kutu, kulaklığın iç ağındaki bakterilerin yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak kulakları daha temiz tutmaya yardımcı oluyor. Üstelik, kutunun üst kısmındaki Led aydınlatma ile şarj seviyesi ve UVnano durumu kolayca izlenebiliyor.

Kulaklıklar, tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartabiliyor. LG Tone Free serisi, egzersiz yaparken sıçrayan suya, yağmura ve terlemeye karşı koruma sağladığını gösteren IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklıklar, Google Assistant veya Siri'ye kolay ses erişimi için sesli komut özelliğini de barındırıyor.

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