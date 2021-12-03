YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LG'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi "SBTi" tarafından onaylandı

LG'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi "SBTi" tarafından onaylandı

03.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kalite Yönetim Merkezi Başkanı Kim Joon-ho: - "LG olarak, gelecek nesillerin hala hayatın güzel olduğunu söyleyebilmeleri için karbon nötrlüğü ve Net Zero kapsamında bilime dayalı hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız"

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 2030 yılına kadar üretimden kullanıma kadar tüm süreçlerinde sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma stratejisinin iklim uzmanı SBTi tarafından bağımsız olarak incelenip onaylandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, onay, LG'nin bu yılın başlarında taahhüt ettiği "Business Ambition for 1,5°C" hareketi doğrultusunda doğrudan sera gazı emisyonlarının toplam miktarını azaltma stratejisine olan güveni destekliyor.

SBTİ, Carbon Information Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) and World Wide Fund For Nature (WWF) tarafından sera gazını azaltmak için bilime dayalı hedefleri desteklemek üzere kuruldu. 2019'da belirlediği Sıfır Karbon 2030 taahhüdünü gerçekleştirmek için LG'nin planı; birinci aşamada toplam doğrudan sera gazı emisyonu miktarını azaltmak, ikinci aşamada 2017 standartlarına kıyasla üretim sürecinde üretilen dolaylı sera gazlarını yüzde 50 indirmek. Üçüncü aşamada ise LG, ürün kullanım aşamasında sera gazı emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltmayı hedefliyor.

LG'nin çevresel taahhüdü, iklim değişikliğine yanıt vermek için 20 yıl önce kurulmuş, Londra merkezli, iş dünyası tarafından yönetilen, kamu tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Carbon Trust'ın ev sahipliğinde geçen ayki "Route to Net Zero: Asya" konferansında bir kez daha açıklandı. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumda, ürünlerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için evdeki karbondioksit (CO2) emisyonlarını ve su kullanımını azaltmadaki etkinlikleri nedeniyle Karbon Güven Ayak İzi Etiketi ve Su Ayak İzi Sertifikası alan LG ürünleri tanıtıldı.

Yakın zamanda açıklanan Sıfır Negatif Çevresel Etki girişimi kapsamında LG, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratan daha fazla üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirketin karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi konusundaki geniş hedeflerine ulaşmasını sağlamak için LG, 2030 yılına kadar üretim sürecine 600 bin tona kadar geri dönüştürülmüş plastik ve 8 milyon tona elektronik atık ekleyerek petrokimya bazlı plastik kullanımını azaltma ve geri kazanımı neredeyse iki katına çıkarma niyetini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kalite Yönetim Merkezi Başkanı Kim Joon-ho, "Bir endüstri lideri olarak LG, küresel toplulukta iyi bir kurumsal vatandaş olarak sorumluluğunu çok ciddiye alıyor. LG olarak, gelecek nesillerin hala hayatın güzel olduğunu söyleyebilmeleri için karbon nötrlüğü ve Net Zero kapsamında bilime dayalı hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyorTemsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.