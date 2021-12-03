LG'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi "SBTi" tarafından onaylandı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 2030 yılına kadar üretimden kullanıma kadar tüm süreçlerinde sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma stratejisinin iklim uzmanı SBTi tarafından bağımsız olarak incelenip onaylandığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, onay, LG'nin bu yılın başlarında taahhüt ettiği "Business Ambition for 1,5°C" hareketi doğrultusunda doğrudan sera gazı emisyonlarının toplam miktarını azaltma stratejisine olan güveni destekliyor.

SBTİ, Carbon Information Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) and World Wide Fund For Nature (WWF) tarafından sera gazını azaltmak için bilime dayalı hedefleri desteklemek üzere kuruldu. 2019'da belirlediği Sıfır Karbon 2030 taahhüdünü gerçekleştirmek için LG'nin planı; birinci aşamada toplam doğrudan sera gazı emisyonu miktarını azaltmak, ikinci aşamada 2017 standartlarına kıyasla üretim sürecinde üretilen dolaylı sera gazlarını yüzde 50 indirmek. Üçüncü aşamada ise LG, ürün kullanım aşamasında sera gazı emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltmayı hedefliyor.

LG'nin çevresel taahhüdü, iklim değişikliğine yanıt vermek için 20 yıl önce kurulmuş, Londra merkezli, iş dünyası tarafından yönetilen, kamu tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Carbon Trust'ın ev sahipliğinde geçen ayki "Route to Net Zero: Asya" konferansında bir kez daha açıklandı. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumda, ürünlerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için evdeki karbondioksit (CO2) emisyonlarını ve su kullanımını azaltmadaki etkinlikleri nedeniyle Karbon Güven Ayak İzi Etiketi ve Su Ayak İzi Sertifikası alan LG ürünleri tanıtıldı.

Yakın zamanda açıklanan Sıfır Negatif Çevresel Etki girişimi kapsamında LG, çevre üzerinde olumlu bir etki yaratan daha fazla üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirketin karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi konusundaki geniş hedeflerine ulaşmasını sağlamak için LG, 2030 yılına kadar üretim sürecine 600 bin tona kadar geri dönüştürülmüş plastik ve 8 milyon tona elektronik atık ekleyerek petrokimya bazlı plastik kullanımını azaltma ve geri kazanımı neredeyse iki katına çıkarma niyetini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kalite Yönetim Merkezi Başkanı Kim Joon-ho, "Bir endüstri lideri olarak LG, küresel toplulukta iyi bir kurumsal vatandaş olarak sorumluluğunu çok ciddiye alıyor. LG olarak, gelecek nesillerin hala hayatın güzel olduğunu söyleyebilmeleri için karbon nötrlüğü ve Net Zero kapsamında bilime dayalı hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

