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  4. LG'nin "The Batman" filmine özel yarışmasına katılanlar "LG OLED TV" kazanma şansı yakalıyor

LG'nin "The Batman" filmine özel yarışmasına katılanlar "LG OLED TV" kazanma şansı yakalıyor

19.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışma kapsamında hediye edilen ürünler arasında 3 adet LG XBOOM Go Bluetooth Hoparlör ve The Batman logolu şapka ve tişörtten oluşan 5 adet hediye seti de bulunuyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), düzenlediği yarışma ile yılın en çok beklenen filmlerinden The Batman ile ilgili sorulara doğru ve uygun yanıt verenler arasından seçilecek bir kişiye 48 inç LG C1 OLED TV hediye ediyor.

Şirket açıklamasına göre, yarışma kapsamında hediye edilen ürünler arasında 3 adet LG XBOOM Go Bluetooth Hoparlör ve The Batman logolu şapka ve tişörtten oluşan 5 adet hediye seti de bulunuyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 3 Nisan'a kadar "https://lgkampanya.com/batman-oled-yarisma" adresindeki formu doldurarak soruları yanıtlamaları gerekiyor. Kazananlar, 7 Nisan'da "www.lg.com/tr" adresinde açıklanacak.

Yarışmada hediye edilen 48 inç LG C1 OLED TV, hem TV deneyimi hem de oyun oynamak için bir seçim olarak öne çıkıyor. Kendinden aydınlatmalı pikseller sayesinde siyah ve kontrast sunan LG OLED ekran teknolojisinin görüntü kalitesi, TV'nin merkezinde yer alıyor. TV, daha küçük boyutlu bir ekranda, daha yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, daha canlı ve keskin 4K görüntü kalitesi üretiyor.

48 inç LG C1 OLED TV, görüntü kalitesini oyun özellikleriyle bir araya getirerek oyuncular için bir seçim haline geliyor. NVIDIA G-SYNC uyumlu TV olarak grafikleri oluşturuyor ve bu sayede de televizyonun yenileme hızını bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların kendilerini oyunun içinde hissetmelerini sağlıyor.

LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi, çoğu ekranda karşılaşılan titreme veya takılma olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi için görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı tepki süresi üreten bağımsız piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor.

Yılın en çok beklenen filmlerinden olan ve 4 Mart'ta vizyona giren The Batman, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini anlatıyor. The Batman'de Gotham şehrinin çevik dedektifi ve münzevi milyoner Bruce Wayne çifte karakterini Robert Pattinson canlandırırken, filmin yönetmenliğini de Matt Reeves yapıyor.

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