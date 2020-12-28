LG'nin Yeni InstaView buzdolapları CES 2021'de hijyen özelliği ile öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES'de (Consumer Electronics Show) daha fazla kullanıcı rahatlığı için geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolaplarını tanıtacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şık buzdolabı InstaView Door-in-Door sisteminde daha büyük bir cam panel ve dahili su dağıtıcısında ise gelişmiş hijyen için UVnano teknolojisi bulunuyor. InstaView, ses tanıma özelliği ile "mutfakta eller serbest" kullanım rahatlığını yepyeni bir düzeye taşıyor.

LG InstaView Door-in-Door, 2021 için daha da iyileştirildi. LG InstaView'da bulunan şeffaf cam panele iki kere tıklandığında buzdolabının içi aydınlanıyor. Door-in-Door özelliği ise sık kullanılan ürünleri el altında tutmak için uygun bir alan sağlayarak içerideki soğuk hava kaybını azaltıyor. 2021 buzdolabında renkli bir cam panel ile sağlanan yeni tasarım, Seamless InstaView Door-in-Door buzdolabının düz paslanmaz çelik tasarımını ve zarif estetiğini tamamlıyor. InstaView penceresi önceki modellere göre yüzde 23 daha büyük olduğu için içeride ne olduğunu görmek her zamankinden daha kolay hale geliyor.