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LGS bilgilendirme toplantısı yapıldı

AMASYA HABERLERİ  | 16.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Ortaöğretime Geçiş Sınavı (LGS) bilgilendirme toplantısı yapıldı.Merzifon Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ ile ilgili olarak, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.Şube Müdürü Keramettin Duran Şahin; Sınav Merkezi Okul Müdürlerine sınavda uyulacak kurallar, dikkat edilecek hususlar ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.Ülke genelinde yapılacak merkezi sınavın çok önemli olduğunu ifade eden Yozgat açıklamasında, “Öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girecekler, bunun için tüm ortaokullarımızın hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde tedbirlerini alması gerekiyor.

LGS bilgilendirme toplantısı yapıldı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Ortaöğretime Geçiş Sınavı (LGS) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Merzifon Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ ile ilgili olarak, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
Şube Müdürü Keramettin Duran Şahin; Sınav Merkezi Okul Müdürlerine sınavda uyulacak kurallar, dikkat edilecek hususlar ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.
Ülke genelinde yapılacak merkezi sınavın çok önemli olduğunu ifade eden Yozgat açıklamasında, “Öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girecekler, bunun için tüm ortaokullarımızın hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde tedbirlerini alması gerekiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız’ diye konuştu.
Ayrıca toplantı sonunda okul müdürlerinin soruları cevaplandırıldı.

LGS bilgilendirme toplantısı yapıldı

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