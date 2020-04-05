YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği

LGS öğrencilerine çevrim içi sınav desteği

ERZURUM HABERLERİ  | 05.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarının yanında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğrencilerin derslerden ve eğitim sürecinden soğumamaları, sınav motivasyonlarının diri tutulması için; sanal sınıflarda canlı ders anlatımları, mobil uygulamalar üzerinden koçluk sistemiyle öğrencilerin takibi, sınava girecek öğrencilere yönelik kazanım sınavları, ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine için çıkarılan “Evde Eğlen, Bizimle Öğren” dergisi gibi birçok farklı eğitim çalışmaları yapılıyor.LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÇEVRİM İÇİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVIErzurum’da LGS’ ye hazırlanan olan tüm öğrenciler okulları tarafından verilen şifreler ile erzurumodm.meb.gov.tr adresindeki Çevrim İçi Sınav Modülüne girerek eş zamanlı olarak Kazanım Değerlendirme Sınavlarına girebilecekler.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarının yanında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğrencilerin derslerden ve eğitim sürecinden soğumamaları, sınav motivasyonlarının diri tutulması için; sanal sınıflarda canlı ders anlatımları, mobil uygulamalar üzerinden koçluk sistemiyle öğrencilerin takibi, sınava girecek öğrencilere yönelik kazanım sınavları, ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine için çıkarılan “Evde Eğlen, Bizimle Öğren” dergisi gibi birçok farklı eğitim çalışmaları yapılıyor.
LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÇEVRİM İÇİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI
Erzurum’da LGS’ ye hazırlanan olan tüm öğrenciler okulları tarafından verilen şifreler ile erzurumodm.meb.gov.tr adresindeki Çevrim İçi Sınav Modülüne girerek eş zamanlı olarak Kazanım Değerlendirme Sınavlarına girebilecekler. Öğrencilerin sınava giriş şifreleri okul idareleri tarafından telefon ve mail yoluyla öğrencilere ulaştırılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ‘“2019-2020 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz LGS Başarı Artırma Komisyonumuz aracılığıyla tüm ilçelerimizdeki ortaokulları takip edip çalışmaları koordineli bir şekilde yürüttük. Bu kapsamda Valimiz Okay Memiş’in destekleri ile ilimizdeki tüm 7. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize 3 adet Kazanım Değerlendirme Sınavı yapıldı. 4’üncü sınavımızı ise 09.04.2020 Perşembe günü saat 14.00’da internet üzerinden çevrimiçi olarak yapacağız. İlimizin akademik başarısını artırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların uzaktan eğitim sürecinde de devamı için yeni çözümler ürettik. Özellikle LGS’ ye hazırlanan öğrencilerimize uyguladığımız Ünite Kazanım Değerlendirme Sınavlarının çevrim içi yapılmasını sağlayacak web modülünü tamamladık. Bu hazırladığımız sistem 10.000 öğretmenimize gönderildi ve 8.500 öğretmenimiz tarafından aynı anda kullanılarak sorunsuz olarak test edildi.” dedi.
Modülün Erzurum’da eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencilerinin kolaylıkla kullanabileceği sadelikte tasarlandığını belirten Salih Kaygusuz; “Modül, çok sayıda öğrencimizin aynı anda girebilmesine imkân sağlayan güçlü bir alt yapı ile hazırlandı. Öğrencilerimiz bilgisayardan, tabletten veya telefondan sınava katılabilecekler ve LGS’ de karşılarına çıkabilecek tarzda yeni nesil soruları çözerek anında geri bildirim alabilecekler. Sınav sonuçları sınav bittikten hemen sonra ekranda kendilerine gösterilecektir. Bu sınavlarda amacımız asla öğrencileri yarıştırmak veya sıralamak değildir. Hedefimiz öğrencilerimizin kendi durumunu net bir şekilde görüp konu eksiklerini gidererek Haziran ayında girecekleri merkezi sınava hazırlanmalarıdır. Projelerimizin hayata geçmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği olan herkese, uygulanmasında ise tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de av tüfeğiyle vurulan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede öldü

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Komşular gürültü yüzünden birbirlerine girdi

Trafik ışıklarında uyarı

Trafik ışıklarında uyarı

Korona virüs bu ilçeye uğramadı

Korona virüs bu ilçeye uğramadı

Dezenfekte çalışmalarında durmak yok

Dezenfekte çalışmalarında durmak yok

Aday mühendislere eğitim

Aday mühendislere eğitim

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:45
Öğle
12:23
İkindi
15:59
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Çatyolu Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı

Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu

AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.