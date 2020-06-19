LGS öncesi deneme kitapçıkları yakıldı

Yarın gerçekleştirilecek LGS öncesi öğrenciler, öğretmenleriyle beraber sembolik deneme sınavı kitapçıklarını yaktılar.

Samsun’da öğrenciler motive olmak için LGS öncesinde sembolik deneme kitapçıklarını ateşe verdiler. Terme Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle beraber okul bahçesinde bir araya gelerek sınav hakkında son değerlendirmelerini yaptılar.

Aylar süren çalışma sürecinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ve öğretmenlerinin kendilerine yıl boyunca büyük destek verdiklerini ifade eden sınav öğrencileri, sınav sonrasında öğretmenleriyle tekrar bir araya gelerek hedefledikleri başarılarını kutlamayı bekliyorlar.

“Geleneksel hale getirildi”

Okul bahçesinde kitapçıkları yakan öğrencilerinin yanında bulunan Terme Ortaokulu Türkçe öğretmeni Yakup Şahin, “Sınava girecek öğrencilerimizle her sene aynı etkinliği yapıyoruz. Bir başkasının kullanamayacağı durumdaki sembolik kitapçıkları sınav öncesinde ‘Sınav artık bitti’ mantalitesiyle yakıyoruz. Bu etkinlik artık geleneksel hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Deneme kitapçıklarını ateşe verirken öğrencilerini izlediğini vurgulayan öğretmen Şahin, “Haftalarca, aylarca kendilerini geliştirmek için çözdükleri sınav kitapçıklarının yandığını gören öğrencilerin yüz ifadeleri kimisinde mutsuz, kimisinde ise heyecanlı olabiliyor. Etkinlik esnasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hâkim olamayan öğrencilerimizde oluyor” diye konuştu.

Sınava girecek öğrencilerin dikkatli ve sakin olması gerektiğini anımsatan Okul Müdürü Murat Aydın, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

