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LGS öncesi öğrencilere maske, su ve kalem dağıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 25 bin öğrenci ve velilerine 159 okulda maske, su ve kalem dağıtımı gerçekleştirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla LGS’ye girecek öğrencilerin sınava girecekleri okulların önünde maske, su ve kalem dağıtım stantları kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 25 bin öğrenci ve velilerine 159 okulda maske, su ve kalem dağıtımı gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla LGS’ye girecek öğrencilerin sınava girecekleri okulların önünde maske, su ve kalem dağıtım stantları kurdu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri tarafından sınav öncesi Başkan Muhittin Böcek’in velilere başarı ve selamları iletilerek, ücretsiz su, maske ve kalem desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi LGS’ye girecek öğrenci ve velisine sunduğu ücretsiz toplu ulaşım imkanının ardından, 159 okulda 25 bin öğrenci ve velilere su, maske ve kalem desteği verdi.

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