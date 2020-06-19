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LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS öncesinde Milas’ta tüm okullarda Milas Belediyesi tarafından temizlik ve dezenfektan çalışmaları başlatıldı.Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede bulunan okullar dezenfekte edilerek, sınava hazırlandı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS öncesinde Milas’ta tüm okullarda Milas Belediyesi tarafından temizlik ve dezenfektan çalışmaları başlatıldı.
Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede bulunan okullar dezenfekte edilerek, sınava hazırlandı. Sınav öncesinde belirlenen okullarda dezenfekte ekipleri tek tek çalışma gerçekleştirdi. Eğitim kurumlarındaki bina giriş ve çıkışları, sınıf kapı kolları, masa ve sıralar ile okul koridorları dezenfekte edildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, öğrencilerin eğitim hayatını ve geleceğini büyük ölçüde belirleyecek LGS öncesinde bütün okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek amaçlarının öğrenciler için sağlıklı ve güvenli ortamı oluşturmak olduğunu söyledi.

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