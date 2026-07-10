LGS şampiyonları konuştu! Başarı için hepsi aynı yolu izlemiş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanan 2026 LGS sonuçlarına göre, bu yıl sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, 81 il, 920 ilçe, 4 bin 244 okul ve 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrenciler, tercih döneminde Türkiye'nin köklü liselerini hedeflerken, gelecekte mühendislik ve farklı alanlarda ülkelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

"BU SÜREÇ İÇİN 4 YILDIR ÇALIŞIYORDUM"

13 Haziran'da yapılan LGS sonuçları açıklandı. Elazığ İhsan Tangülü Ortaokulu öğrencisi Sefa Fırat, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ'ın gururu haline gelen Fırat, "Sene başında böyle bir inancının olmadığını fakat sene sonlarına doğru girdiği sınavlarla bunu hissettiğini belirterek bu başarı için 4 yıldır çalışıyorum" dedi.

'AZİMLİ VE GÜVENLİ ÇALIŞMAK GEREKİYOR'

LGS'den tam puan aldığını belirten Sefa Fırat, "Bu sonucu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bu süreç için 4 yıldır çalışıyordum. Benim için de bir karşılık oldu. Aslında sene başında böyle bir inancım yoktu ama sene sonuna doğru, sınavlarda kendimi denemem sonucunda arttı. Hem azimli çalışmam hem de öğretmenlerim ve ailemin bana kattıkları bana çok yardımcı oldu. Ülkeme ve yurduma katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum. Yerli ve milli konularda ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bu sınav bir son değil, bu sınavdan sonra da hayat için önemli şeyler var. Benim yaptığım başarıyı diğer arkadaşlarım da yapabilir. Çünkü mümkün olan bir şey. Azimli ve güvenli çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün gururlandıklarını aktaran İhsan Tangülü Ortaokulu Müdürü Alpay Güler, "Öğrencimiz Sefa Fırat, ilimizde 500 tam puan alarak derece yaparak Türkiye birincisi oldu. Bu gururu yaşatmamıza vesile olan olayın kahramanı Sefa ama arkasındaki annesinin desteğini yakından biliyoruz. Öğretmenlerimizin çabalarını da yakından gördük. Bu öğrencimizin bizi gururlandıran bir başka tarafı da ahlakı ve davranışlarıyla örnek bir öğrenci olmasıydı. Akademik anlamda başarı sadece yeterli değil. Kişilik ve karakterin de önemli olduğunu ortaya koyduğu için mutluyuz. Bütün öğrencilerimizin aynı başarıyı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" cümlelerini kullandı.

LGS'DE 500 TAM PUAN ALAN AYDINLI SENA, SAVCI OLMAYI HEDEFLİYOR

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aydınlı Sena Sarıdayı, savcı olmak istiyor.

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Sarıdayı, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

Sınava hazırlık için kendisine çalışma planı oluşturduğunu aktaran Sarıdayı, "5. ve 6. sınıfta düzenli olarak ödevlerimi yapıyordum. 7. ve 8. sınıfta ise çalışma düzenine çevirdim. Yani günde 3-6 saat arasında çalıştım. 200-300 soru çözüyordum. Ders ders ayırmıyordum, her dersten çalışıyordum. Cumartesi günlerimi boş bırakıyordum. Stresli geçmemesi, kendime vakit ayırmak adına böyle yaptım" dedi.

Zaman zaman moralinin bozulduğu durumlar olmasına rağmen yoluna devam ettiğini aktaran Sarıdayı, şöyle devam etti: "İstanbul'da hukuk okumayı çok istiyorum. Hukuk düşünüyorum, savcı olmak gibi bir idealim var. Okuma alışkanlığım polisiye romanlara yönelikti. Böyle olunca hukuka merak sardım. İmam Hatip'e gittiğim için bazı çevrelerce sorulara maruz kaldım. Etrafımda, 'İmam Hatip'e gidiyorsun, zor mu kötü mü?' Çok fazla olumsuz baskı vardı. Kesinlikle öyle değil. Öğretmen kadrosu ve okulun kendi eğitimi çok güzeldi, burada okuduğum için asla pişman değilim."

Sarıdayı, okul dışında herhangi bir destek almadan kendi çalışmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Recep Sarıdayı ise çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Öte yandan Aydın'da 10 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığı öğrenildi.

ADIYAMANLI KARDEŞLERDEN ÇİFTE LGS BAŞARISI

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi olan Kerem Polat, eğitimci anne ve babasının desteğiyle sınava hazırlandığını belirterek, disiplinli ve planlı çalışmanın başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

Sınav hazırlık sürecinde telefon, bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlardan uzak durduğunu ifade eden Polat, düzenli çalışmanın yoğun ders temposundan daha etkili olduğunu dile getirdi.

Ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın 2023 yılında LGS'de 500 tam puan almasının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Kerem Polat, tercih döneminde ağabeyi gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek istediğini ya da Galatasaray Lisesi'ne gitmek istediğini belirtti.

Türkiye birincisi olan Kerem Polat, okulunda düzenlenen programda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi. Okul Müdürü Mehmet Ateş de öğrenciyi başarısından dolayı bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi.

Eğitim sürecinde teknolojiyi kendisinden uzak tuttuğunu dile getiren öğrenci Kerem Polat, "Özellikle fazla çalışmanın çokta önemli olmadığını anladım. Çünkü girdiğim MEB'in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Özellikle düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojiden aynen uzak durmamız gerekiyor çünkü teknoloji zihnimizdeki yani bulanıklığı arttırıyor. O yüzden daha saf bir beynimiz için yani. Hedefim, abim İstanbul Erkek Lisesine gitti, onunda izinden gitmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ni de görüyorum yani iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Baba Çoşkun Polat ise "2023‘te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Ateş ise "Öğrencimiz gerçekten efendi saygılı ve Milli Eğitim Bakanlığının verdiği kitapları MEBİ'den çıkan soruları denemeleri tek tek çözmüş ve bu konuda başarı elde etmiştir. Bizim diğer öğrencilerimize de önerilerimiz şunlardır. Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığının EBA sitesinden, MEBİ'de çıkan soruları denemeleri mutlaka çözmeleri" dedi.

AYNI OKULDAN 3 ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İBB Akşemsettin Ortaokulu bir kez daha dikkat çeken bir başarıya imza attı. Okuldan 3 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarılarıyla gururlandıran öğrenciler, sınava hazırlık süreçlerini ve hedeflerini anlattı.

"SAAT 23.00'E KADAR KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞIYORDUM"

Türkiye birincilerinden Musab Erol, hazırlık sürecinin kolay geçmediğini belirterek, "Süreç başta beni çok zorladı. Ortalara doğru daha da zorlanmaya başladım ama bırakmadım, daha çok çalıştım. Sonuçların açıklandığı sabah çok heyecanlıydım. Saat yediden sonra iki saat boyunca sonuçları bekledim. Sonucu görünce bütün stresim geçti. Yaz tatilinden beri neredeyse her gün çalıştım. Okulda, dershanede ve akşam saat 23.00'e kadar kütüphanede ders çalışıyordum. Ailem bana çok destek oldu. İleride Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Bu sınava girecek arkadaşlara en büyük tavsiyem süreklilik. Motivasyon bozulunca başarı da zorlaşıyor" dedi.

"YAZ TATİLİNİ KONULARI ÖĞRENEREK GEÇİRDİM"

500 tam puan alan öğrencilerden Gökçe Ağar ise hazırlıklara 7'nci sınıfın sonunda başladığını ifade ederek, "Yaz tatilini konuları öğrenerek geçirdim. 8'inci sınıfta düzenli şekilde çalışmaya devam ettim. Sonuçların açıklanacağı sabah çok heyecanlıydım. Heyecanımı bastırmak için Türkiye'nin voleybol maçını izledim. Son 10 dakika benim için hiç geçmedi. Çok stres oldum. Sonucu görünce annemle birlikte ağladık. Çok büyük bir rahatlama yaşadım. Gelecekte güzel işler yapmak istiyorum ancak hangi mesleği seçeceğime henüz karar vermedim. Sınava girecek arkadaşlar hiçbir zaman motivasyonlarını kaybetmesinler. Elbette zor zamanlar olacak ama vazgeçmesinler" diye konuştu.

"NEFSE HAKİM OLMAK GERÇEKTEN ÖNEMLİ"

LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Tarık Mizra Bişgin, sınav sürecinde sosyal hayatından ve birçok aktiviteden fedakarlık ettiğini anlattı.

Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS'ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim' gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur' demek lazım. Yazın zaten LGS'den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" dedi.

"AİLE OLARAK EVDE KENDİSİNE GEREKLİ REHBERLİK DESTEĞİNİ SAĞLADIK"

Babası Orhan Bişgin ise, "Oğlumuz daha ergen yaşlarda onun tek başına bu işi yapacağına inanıyoruz. Fakat bunun bir rehberlik kısmı olması lazım. Hem kurumlar olarak, okul ve dershane olarak hem de biz aile olarak evde kendisine gerekli rehberlik desteğini sağladık. Ben ve eşimde bir üniversite mezunu olarak oğluma, yardımcı oluyoruz. Çözdüğü soruları kontrol ederiz eksiği varsa takviye yaparız. Yine böyle kontrol ettiğimiz bir gün mesela akşam uyumuştu. Saat gece 1 gibi eşim de bir kitapları kontrol edelim dedik. Baktık istediğimiz rakamın hemen hemen yarıya yakını duruyor. Çözmemiş. Bizde sabah söyleriz falan değil, direkt yataktan kaldırdık ve ‘oğlum nasıl olur böyle bir soru çözmeden uyursun' Onun tekrar soruları çözmesi gerektiğini söyledik ve sabah o bizi kırmadı devam etti. Zaten biz hayatta söylerken her zaman şunu söyleriz. Eğer ömrün boyunca rahat etmek istiyorsan, hayatının bir kısmından fedakarlık etmen lazım. İşte biz bunu her gün psikolojik olarak işledik" diye konuştu.

AA-İHA

Kaynak: İHA