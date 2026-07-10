2026 LGS tercih ekranı açılıyor! İşte en yüksek puanlı liseler ve taban puanları

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fen liseleri, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ve mesleki teknik liselerin güncel taban puanları, tercih listelerini şekillendirecek en önemli kriterler arasında yer alıyor.

13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih süreci öncesinde adaylar, puanlarına en uygun okulları belirlemek için taban puanlarını ve kontenjan durumlarını yakından takip ediyor.

LGS'DE 452 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

2026 LGS merkezi sınav sonuçlarına göre sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK TABAN PUANLI LİSELERİ

İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan okulların başında 500 puanla Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer aldı.

İşte öne çıkan liseler:

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi (Fransızca): 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça): 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce): 426,8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Almanca): 424,5483

ANKARA'NIN ÖNE ÇIKAN LİSELERİ

Başkentte en yüksek taban puana sahip okul Ankara Fen Lisesi oldu.

Çankaya / Ankara Fen Lisesi (İngilizce): 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi (İngilizce): 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi (İngilizce): 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce): 480,2425

İZMİR'İN GÜNCEL LİSE TABAN PUANLARI

İzmir'de Fen Lisesi ve köklü Anadolu liseleri yine en çok tercih edilen okullar arasında yer aldı.

Bornova / İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi (İngilizce): 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (İngilizce): 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi (Almanca): 435,1297

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler, 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları iki aşamada gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.