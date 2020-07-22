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LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü’yü evinde ziyaret ederek tebrik etti.Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte LGS’den tam puan alarak Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü’yü evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Sürücü’ye başarılarının devamını diledi.81 ilden 1 milyon 671 bin 337 öğrencinin katıldığı sınavda, 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Şahinbey’de yaşayan Irmak Ceylin Sürücü de bu isimler arasında yer aldı.Şahinbey Belediyesi’nin eğitime ve gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak eğitme büyük önem veriyoruz.

LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü’yü evinde ziyaret ederek tebrik etti.
Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte LGS’den tam puan alarak Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü’yü evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Sürücü’ye başarılarının devamını diledi.
81 ilden 1 milyon 671 bin 337 öğrencinin katıldığı sınavda, 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Şahinbey’de yaşayan Irmak Ceylin Sürücü de bu isimler arasında yer aldı.
Şahinbey Belediyesi’nin eğitime ve gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak eğitme büyük önem veriyoruz. Ülkemize yön verecek olan gençlerimizin yetişmesi için önemli projeler yürütüyoruz. LGS Şampiyonu Irmak Ceylin Sürücü kardeşimizin evine Şahinbey Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç ile birlikte misafir olduk. Irmak kardeşimiz LGS’de 500 tam puan alarak, Türkiye Birincisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi.

LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret

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