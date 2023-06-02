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LGS sınavı öncesinde otobüslerdeki havalı kornalar söküldü

02.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistem (LGS) sınavı öncesi halk otobüslerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde takılması ve kullanılması yasak olan havalı kornaları sökerek sürücüler hakkında yasal işlem başlattı.Gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistem (LGS) sınavı öncesi halk otobüslerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde takılması ve kullanılması yasak olan havalı kornaları sökerek sürücüler hakkında yasal işlem başlattı.

Gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları duraklar ve toplama merkezlerinde önlem alan zabıta ekipleri otobüsleri durdurdu.
Durdurulan otobüslerin alt kısmını kontrol eden zabıta ekipleri havalı kornaları bulunduğu yerden sökerek el koydu. Araçlarında havalı korna bulunan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri sürücülere havalı korna taktırmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

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