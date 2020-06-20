YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı

LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi.

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, “Biz de hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Dışarıda bekleyen velilerimize çay ve meşrubat ikramlarında bulunduk” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerine devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan 62 okulda ailelere sınav başladıktan sonra ikramlarda bulundu. Bazı okullarda ikram standı kurulurken, bazı okullarda seyyar olarak hizmet verildi. Veliler, yapılan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

“Öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların eğitim hayatlarına yön verecekleri LGS’ye büyük bir heyecanla girdiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Sınava giren çocuklarını, dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve meşrubat ikramlarında bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Denizli Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Bayramoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Büyükşehir ekipleri bayram da görev başında

Büyükşehir ekipleri bayram da görev başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.