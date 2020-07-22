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LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.07.2020 23:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’de LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler Vali Hasan Şıldak tarafından ödüllendirdi.

Balıkesir’de LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler Vali Hasan Şıldak tarafından ödüllendirdi. Ece Özbayram, Onur Baykal, Mert Kemal Küreci ve Kerem Yiğit Küçükkale LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldılar.
Liselere Giriş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Açı Koleji Müdürü Berna Ayran, Bandırma Bahçeşehir Koleji Müdürü Mebrike Balvar ve Karesi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Süleyman Koç ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti.
Vali Şıldak,öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendilerini gururlandırdığını, elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini söyledi. Vali Hasan Şıldak, "Öğrencilerimiz Ece Özbayram, Onur Baykal, Mert Kemal Küreci ve Kerem Yiğit Küçükkale LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde başarılı oldular. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancım tamdır" dedi. Ziyaret, Vali Şıldak’ın öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirmesi ile sona erdi.

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