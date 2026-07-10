LGS sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS 2026 sonuçlarını bekleyen yüzbinlerce öğrenci için büyük gün geldi. MEB tarafından açıklandıktan sonra sorgulamaya başlayacaklar.

LGS SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Ancak sonuçların erişime açılacağı saatle ilgili MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar yayımlandığında adaylar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, MEB'in sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. MEB takvimine göre öğrenciler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında lise tercihlerini yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

E-OKUL GİRİŞ

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları iki aşamada gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

LGS 2026 TAKVİMİ

LGS sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026

Tercih dönemi: 13-24 Temmuz 2026

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı: 5 Ağustos 2026

ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları: 5-14 Ağustos 2026



LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.