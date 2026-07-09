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Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel'de hayat verdiği Ömer Uçar karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.

Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere'nin başrolünde olduğu Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel'de canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Ezel in Ömer i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı 1

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren İsmail Filiz'in son hali şaşırttı. 46 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler; 'yıllar es geçmiş', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.

Ezel in Ömer i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı 2

Ünlü isim ekranlara ara verme sebebi şöyle açıkladı; "Biraz çocuğumla vakit geçirmek istedim. Bir kız çocuğu babasıyım. Onun büyüdüğü anları kaçırmak istemedim. Yavaş yavaş dönmeye niyetimiz var. Biraz ara verdim ama buna değdi. Ankara kendi aile şirketimizle ilgilendim bu ara..."

Ezel in Ömer i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı 3

'Ezel' dizisi için Filiz, "Klasikler arasına girdim. 'Ezel' yayınlandığı doğmamış çocuklar, benimle sohbet ediyor. İz bırakan işti" diye konuştu.

Ezel in Ömer i İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı 4

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu ezel
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