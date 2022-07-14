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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? LGS tercih süreci ne zaman, hangi gün bitecek?

14.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu Bilindiği üzere 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılmıştı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih süreci ne zaman, hangi gün bitecek? İşte detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? LGS tercih süreci ne zaman, hangi gün bitecek?

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri LGS sınavı sonrası birçok öğrenci, 'LGS tercih süreci ne zaman, hangi gün bitecek?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS tercih sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini tamamlayan birçok kişi tarafından bekleniyor. 20 Temmuz'da sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından 25 Temmuz tarihinde LGS tercih sonuçları açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MEB tarafından başlatılan LGS tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemlerini henüz tamamlamayan adayların tercihlerini 20 Temmuz saat 17.00'a kadar tamamlaması gerekiyor.

LİSE TABAN PUANLARI

2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlere rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı.

Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

E OKUL VBS EKRANI

E okul VBS ekranı için aşağıdaki linle tıklayın:

https://eokulyd.meb.gov.tr/

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