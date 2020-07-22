LGS Türkiye Şampiyonu Ekin’den Nüket Ersoy’a Anlamlı Ziyaret

LGS Şampiyonu Merve Nida Ekin Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u ailesiyle birlikte makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye birincisi Ekin, Ersoy’a eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ersoy’da şampiyon öğrenciyi kutlayarak önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar beklediklerini ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy LGS 2020 sonuçlarına göre bütün soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Merve Nida Ekin’i kutlayarak başarılarının devamını diledi. Ekin’e çeşitli ödüller veren GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy “Elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizi ve ailenizi kutluyorum. Kurumlarımız yarım asırdan fazla bir süredir Gaziantep ve ülkemizin eğitim alanında kalkınması için üstlendiği misyonu başarıyla yerine getiriyor. Sınav sonuçlarında bütün öğrencilerimizin kitlesel başarılarla bizi gururlandırması hepimizi mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de sizlerden daha büyük başarılar bekliyoruz” dedi.

Ülke eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz

Genel Müdür İsmet Tiryaki’de elde edilen başarıların ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade ederek Türkiye birincisi olan Merve Nida Ekin’i ve diğer derece elde eden öğrencileri kutladı.

Nüket Ersoy Hepimiz İçin Önemli Bir Rol Model

LGS Türkiye birincisi Merve Nida Ekin ise, “Başarımı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’ndan aldığım eğitime borçluyum. Anaokulundan bu yana GKV ailesinin bir parçasıyım. Bizlere sağlanan imkânları ve öğretmenlerimizin verdiği bilgilerle inancımı kaybetmeden sınava girdim ve bu gün elde ettiğim sonuçla çok mutluyum. Sizler ülkemizin geleceğine yön veren ve eğitimimiz için olağan üstü çabalar sarf ederek bizlere rehberlik yapan yaşamımızdaki en önemli insanlarsınız. Bütün öğrenciler için siz önemli bir rol modelsiniz. Ben de gelecek yaşamımda sizler gibi ülkesine, milletine, doğup büyüdüğü kentine hizmet eden bir insan olmak istiyorum. Şahsınızda Gaziantep Kolej Vakfı mütevelli ve yönetim kuruluna ve okullarımızın idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ekin ailesiyle birlikte ziyaret ettiği GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’a sınav öncesi yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler vererek başarısında GKV Özel Okullarının ve ailesinin katkısının büyük olduğuna dikkat çekti.



