LGS ve YKS kapsamındaki kısıtlamadan kırtasiyeler muaf tutulacak

Kırtasiyeler kısıtlamadan muaf tutulacak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, "Öte yandan sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin açık olması gerektiğinin değerlendirilmekte olduğundan bahisle, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları alınarak, sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği bildirilmiş ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi istenmiştir. Bu kapsamda 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

Antalya’da hafta sonu yapılacak olan YKS ve LGS kapsamında sınav merkezlerine yakın kırtasiyelerin açık olması kararlaştırıldı. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavlarına ilişkin tedbir kararları alındı. Bu çerçevede, sınavlara girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri saat 20.00’a kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günleri saat 20.00’a kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Bu cumartesi saat 9 ile 3 arasında kısıtlama

20 Haziran Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Haftaya cumartesi pazar kısıtlama

YKS sınavı kapsamında ise 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Adayların yanında bir yakını gelebilecek

Diğer yandan gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakınının, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına da karar verildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı saatlerde, özel aracı bulunmayan öğrencilerin sınav yerlerine gidip gelmeleri konusunda ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için her taksi durağında en fazla 3 adet nöbetçi taksi bulunması kararlaştırıldı.

