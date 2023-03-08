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LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 2023 başvuru tarihi ne? Gözler Bakan Özer'de...

08.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS (Liselere Giriş Sınavı) her yıl liseye başlayacak olan 8. sınıf öğrencileri için yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı sınav tarihleri ertelenmişti. YKS için yapılan erteleme kararı LGS için de uygulandı. Peki LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 2023 başvuru tarihi ne? İşte ayrıntılar...

LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 2023 başvuru tarihi ne? Gözler Bakan Özer'de...

LGS başvuru ve sınav tarihleri lise sınavına girecek adayların en önemli gündem maddesi haline geldi. İyi bir liseye girebilmek için çalışan 8. sınıf öğrencileri LGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin MEB'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Peki LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 2023 başvuru tarihi ne? Ayrıntılar haberimizde...

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştı. Bu yıl için açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde LGS ile ilgili;

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"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

LGS 2023 BAŞVURU TARİHİ NE?

LGS 2023 tarihi henüz açıklanmadığı için başvuru tarihi de şu an için belli olmadı. MEB'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmesi halinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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2. DÖNEM KONULARI DAHİL OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.

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"2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer konuşmasına, "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " ifadeleriyle devam etti.

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