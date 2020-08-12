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LGS’de meslek liselerine olan ilgi iş dünyasını memnun etti

MALATYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında hayata geçirilen “Diploman Mesleğin Olsun” projesi kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS tercihlerinde ilgi gördü.Tercih dönemi boyunca MTSO olarak projenin ve okulun tanıtımı adına yoğun faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “LGS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı.

LGS’de meslek liselerine olan ilgi iş dünyasını memnun etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında hayata geçirilen “Diploman Mesleğin Olsun” projesi kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ortağı olduğu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS tercihlerinde ilgi gördü.
Tercih dönemi boyunca MTSO olarak projenin ve okulun tanıtımı adına yoğun faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “LGS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, proje okulumuz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, meslek liseleri arasında en çok tercih edilen okullar arasına girdi. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısı bu yıl geçen yıla göre yüze 17 artarak doluluk oranı yüzde 64 olmuştur. ‘Diplomam Mesleğim Olsun’ diyen 191 yeni öğrencimiz daha kariyer kapılarını araladı” dedi.

Projeyle mesleki eğitime verdikleri destekten dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Meslek liselerini tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de bu okullarımıza olan ilgi ve desteği artarak devam edecektir. Gençlerimizin mesleki eğitime giderek artan talebi, biz iş dünyasının motivasyonunu arttıran en önemli unsurdur. Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisidir. İnşallah bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz ara değil, aranan eleman konumuna gelecek” ifadelerine yer verdi.

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