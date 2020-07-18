LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Semih Karalı, hedefinin fizik profesörlüğü olduğunu bildirdi.

Sınavdaki başarısını yoğun tempoyla değil, sürekli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Karalı, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

Karalı, AA muhabirine, annesiyle hazırladığı program dahilinde sınava hazırlandığını, günde 250 sorunun altına düşemeyecek şekilde test çözdüğü belirterek, "LGS'de hiç yanlış yapmadım. Soruların hepsini doğru cevapladım. Sınava, çok fazla değil sürekli ve planlı çalışarak hazırlandım. Ne zaman hangi derse çalışacağımın saatleri belliydi." dedi.

Karalı, bu süreçte ailesi ve öğretmenlerinin de desteğiyle sınavda başarılı olduğunu anlattı.

- "Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum"

Sınavın kendisi açısından zor geçmediğini aktaran Karalı, "Benim gibi LGS'ye girecek olan arkadaşlarımın, normal tempoda ve sürekli çalışmalarının yeterli olacağını düşünüyorum. Stres yapmasınlar. Sınava hazırlandığım süreçte oyun oynadım, kitap okudum. Sosyal aktivitelerden geri kalmadım. Tercih olarak Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. İlerde de fizik profesörü olmak istiyorum." diye konuştu.