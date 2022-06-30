YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

30.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan İlknur Kahye ve Mehmet Sürmelioğlu, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İlknur Kahye, AA muhabirine, aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Kahye, "Sınavdan sonra 3-4 yanlışım vardır diye düşündüm, çıkmadı. Güzel bir üniversitede okuyup bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sürmelioğlu da Türkiye birincileri arasında olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Başarıyı düzenli çalışmasına ve kendisine destek olanlara borçlu olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, "'Full' bekliyorum dediğimde ailem inanmadı, çünkü her 'full' dediğimde birkaç yanlışım çıkıyordu. Bu sefer gerçekten 'full' bekliyordum, sınavım çok güzel geçmişti. Güzel bir üniversitede okuyup astronomi alanında ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı da makamında ziyaret etti.

Başkan Tosyalı, öğrencileri tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri buruk sevinç yaşıyorReyhanlı saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri buruk sevinç yaşıyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulunduJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
Niğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktıNiğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
20:04
Yatsı
21:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.