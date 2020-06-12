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LGS'ye girecek öğrencilerinin dezenfektan malzemesi liselilerden

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, LGS'ye girecek yaklaşık 100 bin öğrencinin sınav sırasında okullarda kullanacağı dezenfektanı üretiyor - Okul Müdürü Halis Karabulut: - "LGS için Kayseri'deki okullar başta olmak üzere Nevşehir, Çorum ve Yozgat'taki okullar için üretime geçtik ve malzemeleri göndermeye başladık"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de meslek lisesi öğrencileri, ürettikleri dezenfektan malzemeleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek yaklaşık 100 bin öğrencinin hijyenik bir ortamda soru çözebilmesi için çalışıyor.

Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi bölümü öğrencileri, salgının başlangıcından bugüne ürettikleri 340 bin litre ortam ve el dezenfektanıyla virüsle mücadeleye katkı sağladı.

Zaman içerisinde ürün yelpazesini de genişleten lise, ortam ve el dezenfektanın yanı sıra kolonya, kıyafet dezenfektanı ve siperlik gibi malzemeler de üreterek özellikle kamunun ihtiyacına destek oldu.

Bugüne kadar 12 ilde faaliyet gösteren başta milli eğitim müdürlükleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan sağlayan okul, şimdi de 20 Haziran'da yapılacak LGS'ye katılacak öğrencilerin okul ve sınıf ortamlarındaki hijyenini sağlamak için ihtiyaç olan malzemelerin üretimine devam ediyor.

Sınavın yapılacağı okullara el, ortam, kıyafet ve ayakkabı dezenfektanı üreten öğrenciler, yaklaşık 100 bin öğrenci kardeşleri için 5 ton dezenfektan kitini hazır hale getirmenin gayretiyle çalışıyor.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, AA muhabirine, koronavirüs sürecinin başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen izinle aralıksız dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Şimdi de LGS'ye girecek öğrenciler için dezenfektan ürettiklerini ve bir kısmını talep eden illerdeki okullara ulaştırmaya başladıklarını belirten Karabulut, "LGS için Kayseri'deki okullar başta olmak üzere Nevşehir, Çorum ve Yozgat'taki okullar için üretime geçtik ve malzemeleri göndermeye başladık. " dedi.

- "Alınan tedbirler çocukları psikolojik olarak rahatlatacak"

Malzemeleri bir an önce okullara ulaştırmaya çalıştıklarını, sınıfların ortam dezenfeksiyonunun 3 gün öncesinden yapılacağını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hijyeni için okul girişinden sınava girecekleri sınıflara, sıralarına oturana kadarki süreçte uygulanacak hijyen tedbirleri doğrultusunda talep edilen dezenfekte ürünlerini öğrencilerimizle yaptık. Bu tedbir sınav günü zincirleme şeklinde yapılacak. Sınava girecek çocuklarımız dezenfektan paspaslarına basarak okula girecekler. Daha sonra sınıfa girişte hazırlanan dezenfektan stantında ellerini dezenfekte edecekler. Devamında salon sorumlusu öğretmenler kıyafet dezenfektanını öğrencilerin giysilerine uygulayacak. Kendilerine ayrılan sıralara oturan öğrenciler masaların üzerinde 250 mililitrelik şişelerdeki dezenfektanla sınav süresince ellerini temizleyebilecekler."

"Alınan tüm bu tedbirler hem çocukları virüsten koruyacak hem de psikolojik olarak rahatlatacak." diyen Karabulut, şöyle devam etti:

"Ayrıca sınav merkezlerine çocuklar için ürettiğimiz sıvı sabunlardan da gönderdik. Tüm ürünlerimiz insan sağlığını etkilemeyecek maddelerden üretilmiştir. Örneğin giysi dezenfektanında hidrojen peroksit gibi maddeler bulundurmayan malzemelerden ürettik ki kıyafetler zarar görmesin diye. Ben şimdiden sınava girecek evlatlarıma başarı diliyorum."

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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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