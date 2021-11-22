Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'nın doğusunda yaklaşık iki yıl alıkonulduktan sonra kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel, Adana'da yaşayan ailesine kavuştu.

Ankara’dan Adana’ya kara yoluyla gelen Gözel, merkez Seyhan ilçesindeki evinde ailesiyle buluştu.

Evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gözel, Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gözel, Libya'da kötü şartlarda tutulduklarını dile getirerek, "Bizi Türk olmamız gerekçesiyle casuslukla suçladılar. Biz 6 ay kanuni cezaevinde kaldık, sonrasında bizi bir askeri birliğin içindeki bir hapishaneye koydular. Burada 20 gün kötü şartlarda hücrede kaldık. Her an kurtulmayı bekliyorduk. Evet, şartlarımız kötüydü ama devletimizin güçlü olduğunu bildiğimiz için kurtulacağımızı bekliyorduk. Orada muhatap alınacak bir hükümet olmadığı için Hafter'in kendi güçlerince yönetiliyor. Herhangi bir kanuni gerekçesi olmadan tutuklama yapıyor." diye konuştu.

Libya'da birçok milletten tutsağın bulunduğunu anlatan Gözel, şunları kaydetti:

"Yalnız Türklere değil, kendi vatandaşına bile zulüm ediyor. Biz son 2 aydır çıkacağımız günü bekliyorduk çünkü bizim devletimizin de bizimle ilgili en üst düzeyde çalışmalar yaptığını oradakilerden öğreniyorduk. Daha sonra özel bir jetle Türkiye'ye getirildik. Burada bizi Sayın MİT Başkanı Hakan Fidan kucakladı, Cumhurbaşkanımızı aradı, bizi görüştürdü. Devletimiz güçlüdür, hiçbir Türk insanı korkmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk devleti, fırsatını bulduğu anda getirir. Yani bizim Türkiye'ye gelmemizle ilgili olumsuz hiçbir düşüncemiz yoktu çünkü onlar bize herhangi bir zarar veremezlerdi. Kötü şartlarda kaldık ama öldürme gibi bir olaya cesaret edemezlerdi yani bizim saçımızın teline zarar gelse Türkiye, orayı yerle bir ederdi ve bunu biliyorlardı."

Gözel, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dün geldim, burası düğün yeri gibiydi. Memleket özlemi başka bir şey, eşimizi dostumuzu gördüm ve neye uğradığımı şaşırdım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı personeline çok ama çok teşekkür ediyorum, süreç çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.



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