Libyalı genç Gaziantep’te sağlığına kavuştu

Libya’da yaşayan Imad Almazaz, hayatını olumsuz etkileyen şeker hastalığı ve fazla kilolarından Gaziantep’te kurtuldu.

Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla normal hayatına dönen 37 yaşındaki Almazaz geçirdiği ameliyatının ilk haftası 9 kilo vererek 110 kilodan 101 kiloya düştü.

Kilo vermeye devam eden Almazaz, doktorunun artık insülin kullanmasına da gerek kalmadığını belirtmesi üzerine ise çifte mutluluk yaşattı. Sağlık sorunlarının yan sıra hareket etmekte zorlanan 110 kilo ağırlığındaki Imad Almazaz, zayıflamak için diyet yapmaya başladı. Ancak diyete rağmen zayıflayamayan, insülin kullanmasına rağmen şeker değeri de normal seviyelere inmeyen Almazaz, çözüm arayışına girdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi operasyonun başarı ile uygulandığını öğrenen Almazaz, hastane ile iletişime geçti. Randevu aldıktan sonra Gaziantep’e gelen İmad Almazaz’ın yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlendi. İmad Almazaz, Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik olarak gerçekleştirilen başarılı operasyondan 5 gün sonra taburcu oldu.

Fazla kiloları ile birlikte şeker hastalığından kurtulacak olmanın sevincini yaşayan İmad Almazaz, "Uzun zamandır diyabet ile mücadele ediyor ve kilo sorunu yaşıyordum. İnsülin kullanmama rağmen şeker değerim normal seviyelere düşmedi. Farklı diyetler ve egzersiz programları uygulamama rağmen istediğim kiloya ulaşamadım. Kilolarım sağlığımı da etkilemeye başlayınca ameliyat olmaya karar verdim. Türkiye’de bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nin varlığından haberdar oldum. Hastane ile iletişime geçerek vakit kaybetmeden Gaziantep’e geldim. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata engel bir durum olmadığı anlaşıldı. Güler yüzlü bir ekip benimle ilgilendi, kendimi evimde gibi güvenli ve rahat hissettim” dedi.

Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, “Hastamızı ameliyattan 5 gün sonra taburcu ettik. Operasyonun ardından şeker hastalığından kurtulup insülin kullanmayı bıraktı. İlk haftada 9 kilo verdi. Kilo vermeye devam edecek. Ameliyat sonrası sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Hastamız hastanemizden ayrılıp ülkesine dönse de, onunla sürekli iletişim halinde olup, beslenmesi, kilosu ve sağlık durumunu öğreneceğiz. Ancak özellikle obezite ameliyatlarının ana amacının estetik kaygılardan çok sağlık problemlerini ortadan kaldırmak olduğunu unutmamak gerek. Obezite cerrahisi ile obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi önemli sağlık sorunlarında da ciddi düzelmeler görülüyor” diye konuştu.

