YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Lice’de uyuşturucu operasyonu

Lice’de uyuşturucu operasyonu

10.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin kök kenevir bitkisi ile 41 ve 38 kilogram olmak üzere toplam 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Lice’de uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, kenevir bitkisinden numue alındıktan sonra gerisinin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice Ziyaret Mahallesi kırsalı ve Kelvan Mahallesi’nde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; Ziyaret Mahallesi’nde 6 ayrı noktada; 7 bin kök kenevir bitkisi, 41 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, Kelvan Mahallesi kırsalı ormanlık alanda 38 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir bitkilerinden 1 kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.

Lice’de uyuşturucu operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyorHatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandıOrdu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandı
Tunceli'de çiftçilere 366 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldıTunceli'de çiftçilere 366 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:11
İkindi
15:24
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Salı

Elif eczanesi
Silvan
Çigdem eczanesi
Kayapinar
Evin eczanesi
Baglar
şenay eczanesi
Baglar
Şifa eczanesi
Bismil
Şeyma eczanesi
Cermik
Büşra eczanesi
Kocakoy
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.