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LİDAŞ, Lisanslı Depo faaliyet belgesi aldı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Çorum’da faaliyet gösterecek olan TMO-TOBB-Çorum Ticareti Borsası’nın ortağı olduğu Lidaş şirketi Lisanslı depo faaliyet belgesi aldı.Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek.Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkân sağlayacak olan lisanslı projesi tamamlanmasıyla birlikte lisanslı depo faaliyet belgesinin Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek, esnaf, sanayici ve tüccarlara en iyi hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde vereceklerini belirttiler.Borsa Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoculuğun hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesinde etkili olacağını söyledi.Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçilerin ile ürün sahiplerinin lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlayabileceğini dile getiren Naki Özkubat, “Lisanslı depoculukla ile tarım ürünlerinin ticaretinin herkesçe kabul gören standartlarının belirlenmiş üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasının yanı sıra tarım ürünlerinin ticareti kayıt altına alınacak.

LİDAŞ, Lisanslı Depo faaliyet belgesi aldı

Çorum’da faaliyet gösterecek olan TMO-TOBB-Çorum Ticareti Borsası’nın ortağı olduğu Lidaş şirketi Lisanslı depo faaliyet belgesi aldı.
Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkısı olacak lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek.
Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeği ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına imkân sağlayacak olan lisanslı projesi tamamlanmasıyla birlikte lisanslı depo faaliyet belgesinin Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek, esnaf, sanayici ve tüccarlara en iyi hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde vereceklerini belirttiler.
Borsa Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoculuğun hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesinde etkili olacağını söyledi.
Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçilerin ile ürün sahiplerinin lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlayabileceğini dile getiren Naki Özkubat, “Lisanslı depoculukla ile tarım ürünlerinin ticaretinin herkesçe kabul gören standartlarının belirlenmiş üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasının yanı sıra tarım ürünlerinin ticareti kayıt altına alınacak. Ayrıca ülkemizde uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektörün katılımı artırılacak” dedi.
Özkubat, lisanslı depo faaliyetleri ile Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Asya’da tarım ürünleri ticaretinde önemli rol üstlenilmesi ve pay sahibi olunmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

LİDAŞ, Lisanslı Depo faaliyet belgesi aldı

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