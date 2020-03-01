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Lider Bayırköyspor, Bilecikspor deplasmanında kazanması bildi

BİLECİK HABERLERİ  | 01.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig 20’inci haftasında 51 puanla lider Bayırköyspor ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Bilecikspor karşı karşıya geldi. Maçı Bayırköyspor kazanarak, liderliğini sürdürdü.
Bilecik 1. Amatör Lig 20’inci haftasında Bilecikspor ile Bayırköyspor Bilecik Edebali Stadı’nda karşı karşıya geldi. İki takım taraftarın aç öncesi şehitler için tezahürat yaparken, tribünler Türk bayrakları ile donatıldı. Dostça başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. Maçın 33’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz bir pozisyon sonrası maçın orta hakemine itiraz edince direk kırmızı kart görerek, sahayı terk etti. Maçın 45+1’inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Bilecikspor’un eski topçusu Tolga Burulday topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra Burulday, arkadaşı gibi gol sevinci yaşamazken, eski takımına centilmenlik örneği sergiledi. Bu golden sonra ilk yarı sonra erdi.

İkinci yarı nefes kesti
Maçın ikinci yarısına taraftar desteği ile atak bir oyunla başlayan Bilecikspor, yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Maç içinde oyunun sakatlıklardan durması sonucunda orta hakem karşılaşmayı 10 dakika uzattı.
Maçın son dakikasında sağ kanattan gelişen bir atakta top Bayırköyspor kalesine yönelirken, Bayırköyspor kalecisinin tokatladığı top ceza sahası içinde kaldı. Bu topa Bileciksporlu Serkan Kol kafayla vururken, Bayırköyspor kaleci adeta uzayarak, topu yakaladı. Bu pozisyon sonrası maçta başla gol olmazken, maçı Bayırköyspor 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor 54 puana yükselerek, liderliğini sürdürdü.

Bilecikspor 4’üncü sıraya geriledi
Bilecikspor aldığı bu yenilgi ile 1308 Osmaneli Belediyespor ve İçköyspor’un kazandığı haftada 48 puanla 4’üncü sıraya geriledi. Maç sonunda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcularını tek tek tebrik etti. Maçı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda taraftar izledi.

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