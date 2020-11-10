Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim öğrencilerine verilen "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öğrencilere; hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı.

Kardeş okul Aydınlıkevler İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "Lider Çocuk Tarım Kampı" Safranbolu’ya ismini veren bitki olarak adlandırılın safran yetiştiriciliğinin bilincini ve önemini kazandırmak için safran hasadı ile başladı. Hasat Safranbolu Kadıbükü Köyünde Safran yetiştiriciliği yapan Mustafa Gönen’ in safran tarlasında safran çiçeği hasadı yapılarak gerçekleştirildi.

