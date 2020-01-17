Lider Hatay’da parkeye çıkacak

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kadın Voleybol takımı ligin 10. haftasında Pazar günü deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6.Grup lideri Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor adım adım şampiyonluğa yürüyor. Ligin bitimine 5 hafta kala rakibi Antalya Belediyespor’un 3 puan önünde yer alan OSB Teknik Koleji Atletikspor bütün maçlarını kazanarak sezonu şampiyon olarak kapatmak istiyor. Ligde geride kalan 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da keyifler ve moraller yerinde.

Pazar günü deplasmanda oynayacağı Özel Hatay Doğuş Okulları karşılaşması için yarın karayolu ile Hatay’a gidecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da eksik bulunmuyor. Pazar günü Hatay Antakya Spor Salonunda oynanacak olan Özel Hatay Doğuş Okulları ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor müsabakası saat 16.30’da başlayacak.

