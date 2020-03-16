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Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı

ADANA HABERLERİ  | 16.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 3 maç aradan sonra kazanarak Süper Lig yolunda önemli adım attı.

Bordo-beyazlılar, 24'üncü haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

Hatayspor, 25, 26 ve 27'nci hafta maçlarında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti.

Dün 28. hafta mücadelesinde, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatay ekibi, 3 hafta aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı.

Ligde 53 puana ulaşan ve liderliğini sürdüren Hatayspor, bu galibiyetle Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Akdeniz ekibi, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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