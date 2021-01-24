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Lider ikinci yarıya galibiyetle başladı

24.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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TVF 1.

TVF 1. Lig’de Milas Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Halkbank’ı 3-0 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.
Türkiye Büyük Erkekler Birinci Voleybol Ligi’nde Osman Çakıray’ın Teknik Sorumluluğunda mücadelesini sürdüren Milas Belediyespor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.
Milas Atatürk Spor Kompleksi’nde, ligin son sırasında yer alan Halkbank’ı ağırlayan Milas Belediyespor, rakibi 25 - 23, 25 - 13 ve 25 - 14 setlerle yenerek galip gelen taraf oldu.
2020 - 2021 voleybol sezonuna yenilenen oyuncu kadrosuyla başlayan ve geçtiğimiz günlerde de Slovakyalı Pasör Çaprazı Jakup Petras ve Arnavut köşe oyuncusu Redi Bakiri’yi kadrosuna katan Milas Belediyespor, ligde ilk yarıda oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. Halkbank karşısında alınan sonuçla galibiyet sayısını 12 maça, puanını ise 33’e çıkarmış oldu.

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