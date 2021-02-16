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Lider, Karadeniz virajında

16.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Lider, Karadeniz virajında

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider Diyarbekirspor, 19. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Artvin Hopaspor’la karşı karşıya gelecek. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmada 4 sarı karttan cezalı duruma düşen Salih’in yerine kaleyi Süleyman Enes Özer koruyacak.
Misli.com 3. Lig 1. Grupta 2 puan önünde yer aldığı Bucaspor 1928 ve 5 puan önünde yer aldığı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’la nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Diyarbekirspor, bitime 12 hafta kala zorlu bir puan mücadelesine daha çıkıyor. Geçen hafta 1877 Alemdağspor’u 1-0 yenerek 3 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturan yeşil-kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak başarılı bir grafik çizen Artvin Hopaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Rakiplerin sınavı iç sahada
Hopa İlçe Stadında saat 13.00’da başlayacak karşılaşmayı Çorum bölgesi hakemi Celal Bayraklı yönetecek. Sezonun ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan maçta Diyarbekirspor, Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup etmişti.
Lider Diyarbekirspor’un takipçileri ise yarın kendi sahalarında 3 puan mücadelesine çıkacak. Bucaspor 1928, kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor’la ve Yeşilyurt Belediyespor da Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’la karşılaşacak.

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