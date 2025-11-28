SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Lider Samsunspor'a UEFA'dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu

Samsunspor, Konferans Ligi’nde başarısıyla dikkat çekerken, mali açıdan da müthiş bir getiri elde etmiş durumda. İşte detaylar...

Lider Samsunspor'a UEFA'dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu
Berker İşleyen

UEFA Konferans Ligi’nde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda temsilcisi Breidablik’e konuk oldu. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.

Dört haftalık periyotta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Samsunspor, topladığı 10 puanla grubun zirvesinde yer almaya devam ediyor.

AYAKBASTI GELİRİ: 3.17 MİLYON EURO

Lider Samsunspor a UEFA dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu 1

Samsunspor’un Konferans Ligi serüveni, daha grup aşaması başlamadan önemli bir gelirle açıldı. Kırmızı-beyazlılar, turnuvaya katılım hakkı kazanmasıyla birlikte UEFA’dan 3.17 milyon euroyu kasasına koydu.

GALİBİYET VE BERABERLİKLERİN GETİRDİĞİ PRİM

Lider Samsunspor a UEFA dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu 2

Avrupa macerasında Legia Varşova ve Hamrun karşısında elde edilen galibiyetler ile Dinamo Kiev karşısındaki iç saha zaferi, kulübe ciddi bir mali katkı sağladı. Son olarak Breidablik deplasmanındaki beraberlikle birlikte, Samsunspor’un lig aşamasından elde ettiği toplam gelir 1 milyon 333 bin euroya ulaştı.

TOPLAM KAZANÇ 4.503 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Lider Samsunspor a UEFA dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu 3

Ayakbastı ücretiyle birlikte değerlendirildiğinde, Samsunspor’un Konferans Ligi’nin ilk dört haftasında UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euroyu buldu. Bu rakam, kulübün Avrupa yolculuğunu sadece sportif değil, mali açıdan da son derece değerli kılıyor.

UEFA, Konferans Ligi’nin 2025-2026 sezonu için başarı primlerini de duyurdu. Buna göre:

Lige katılım: 3.17 milyon euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası derbi için olay yorum!Fenerbahçe'de alınan beraberlik sonrası derbi için olay yorum!
'Kuzeyin Kralı' namağlup lider! Samsunspor Breidablik ile 2-2 berabere kaldı'Kuzeyin Kralı' namağlup lider! Samsunspor Breidablik ile 2-2 berabere kaldı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor son dakika konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.