Lider Samsunspor'a UEFA'dan inanılmaz gelir! Ödenen miktar belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda temsilcisi Breidablik’e konuk oldu. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.

Dört haftalık periyotta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Samsunspor, topladığı 10 puanla grubun zirvesinde yer almaya devam ediyor.

AYAKBASTI GELİRİ: 3.17 MİLYON EURO

Samsunspor’un Konferans Ligi serüveni, daha grup aşaması başlamadan önemli bir gelirle açıldı. Kırmızı-beyazlılar, turnuvaya katılım hakkı kazanmasıyla birlikte UEFA’dan 3.17 milyon euroyu kasasına koydu.

GALİBİYET VE BERABERLİKLERİN GETİRDİĞİ PRİM

Avrupa macerasında Legia Varşova ve Hamrun karşısında elde edilen galibiyetler ile Dinamo Kiev karşısındaki iç saha zaferi, kulübe ciddi bir mali katkı sağladı. Son olarak Breidablik deplasmanındaki beraberlikle birlikte, Samsunspor’un lig aşamasından elde ettiği toplam gelir 1 milyon 333 bin euroya ulaştı.

TOPLAM KAZANÇ 4.503 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Ayakbastı ücretiyle birlikte değerlendirildiğinde, Samsunspor’un Konferans Ligi’nin ilk dört haftasında UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euroyu buldu. Bu rakam, kulübün Avrupa yolculuğunu sadece sportif değil, mali açıdan da son derece değerli kılıyor.

UEFA, Konferans Ligi’nin 2025-2026 sezonu için başarı primlerini de duyurdu. Buna göre:

Lige katılım: 3.17 milyon euro

Lig aşaması beraberlik: 133 bin euro

Lig aşaması galibiyet: 400 bin euro

Lig aşamasını 1-8 arası bitirenler: 400 bin euro

Lig aşamasını 9-16 arası bitirenler: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek finalistler: 1.3 milyon euro

Yarı finalistler: 2.5 milyon euro

Finalistler: 4 milyon euro

Şampiyon: 3 milyon euro