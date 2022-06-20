Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 24 Haziran'da başlayacak

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 2 yıl aradan sonra 24-26 Haziran'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki festival etkinlikleri kapsamında cuma günü kortej düzenlenecek. Kaş Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri yapacak, Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma Sergisi açılacak. Akşam da Antik Tiyatro'da "Yarınlara geç kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Festivalin ikinci gününde ise Geleneksel Kaş Yemek Yarışması, sokak etkinlikleri ile kısa film gösterimi yapılacak. Şarkıcı Hadise, akşam Kaş Limanı'nda konser verecek.

- Meis'ten Kaş'a yüzme yarışı düzenlenecek

Son gün ise Meis Adası'ndan başlayıp, Kaş Limanı'nda tamamlanacak Meis-Kaş Yüzme Yarışması'nda yüzücüler dostluğa kulaç atacak. Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.

Festival, akşam Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek senfoni orkestrası konseri ile sona erecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, festivalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını belirtti. Bu yıl geniş katılımlı, coşkulu bir şekilde etkinliği gerçekleştirmek istediklerini aktaran Ulutaş, üç gün boyunca Kaş'ta hareketli günler yaşanacağını kaydetti.

