Lille 3 - 1 Saint Etienne

Lille, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy'de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen Lille, 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.
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