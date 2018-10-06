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Lille 3 - 1 Saint Etienne

FRANSA HABERLERİ  | 06.10.2018 21:24 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 11 başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.

Lille 3 - 1 Saint Etienne

Lille, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy'de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen Lille, 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lille-Saint Etienne Nicolas Pepe Jonathan Bamba Remy Cabella

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